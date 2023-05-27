أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية تحت عنوان “دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول”، والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وقد استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.