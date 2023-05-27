طلب إحاطة بشأن معاناة المترديين على "معامل الصحة المركزية"

توجهت رقية عبدالعزيز الهلالي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن معاناة المترددين على معامل وزارة الصحة المركزية من راغبي السفر إلى الدول العربية.

وقالت رقيةالهلالي، هناك معاناة حقيقية يعيشها المترددين على معامل وزارة الصحة المركزية من راغبي السفر إلى الدول العربية، حيث يتردد عليها الآلاف يوميًا لإجراء التحاليل اللازمة، وهو ما يؤدي إلى مشاهد الزحام والتكدس، فضلًا عن ظهور سماسرة يزعمون قدرتهم على تسهيل أخذ العينات وتبكير موعد الحصول على النتائج مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت، أن المعامل المركزية جزء أصيل من قطاع الطب الوقائى وإحدى أبرز أذرعه الوقائية، ويقع على عاتقها دور كبير في تحليل الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، وأيضا تحليل المياه، ومنح تراخيص المعامل الخاصة، وإجراء تحاليل السفر للعاملين المصريين بالدول العربية، ولدينا وحدة متخصصة للفيروسات، الدرن، التسمم الغذائى، البكتريولوجى، ووحدة مسؤولة عن التفشيات الوبائية، بالإضافة إلى وحدة لإجراء التحاليل للأطفال حديثى الولادة.

وأشارت إلى ضيق المكان بشكل لا يستطيع معه استيعاب الأعداد الكبيرة المترددة عليه يوميًا، إضافة لذلك تكدس العاملين بالإدارة فى مبنى واحد هو «مبنى الفيروسات»، وذلك بعد إخلاء المبنى المجاور نظرًا لتصدعه.

وأكدت أن معامل وزارة الصحة المركزية في حاجة إلى تطوير بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المعملية المقدمة للمواطنين لاسيما راغبي السفر عبر إتاحة إجراء هذه التحاليل اللازمة عبر مستشفيات الوزارة في المحافظات أو عبر فروعها تيسيرًا على المواطنين الذين يأتون من مختلف المحافظات ويتكبدون الكثير من المصروفات والنفقات من أجل إجرائها في المقر الرئيسي.