مصرع طفل صدمته سيارة طائشة بالقليوبية

لقي طفل عمره 11 عاما مصرعه، صدمته سيارة طائشة بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وضبط السيارة المتسببة في الحادث والقبض على قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وقوة أمنية وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل عمره 11 عامًا أثناء عبوره الطريق ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بدفنه عقب مناظرة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.