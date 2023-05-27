ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ مناخ زراعي: المشروعات الخضراء تستهدف خلق بيئة نظيفة تساعد على التنمية المستدامة

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على حق الاجيال القادمة، من خلال إنشاء مشاريع خضراء جديدة، مثل مشاريع استصلاح الاراضي وتجريم البناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف "شاكر أبو المعاطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق رؤية مصر 2030، يحتاج إلى زيادة حجم التمويل الأخضر في المشروعات الخضراء، منوها بأن الدولة تسعى إلى الحد من الانبعاثات، وفي نفس الوقت إحداث تنمية وتقدم.

وأوضح أستاذ المناخ الزراعي، أن المشروعات الخضراء تستهدف خلق بيئة نظيفة تساعد على التنمية المستدامة.

التمويل الأخضر التنمية المستدامة المشروعات الخضراء المناخ الزراعي رؤية مصر 2030