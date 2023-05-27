القوات اليابانية تجري مناورات بالذخيرة الحية بجبل "فوجي"

السبت 27/مايو/2023 - 11:06 ص

أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم السبت مناورات بالذخيرة الحية بسفح جبل "فوجي".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 2500 جندي شاركوا في المناورات السنوية بمحافظة "شيزوكا"، مضيفة أن التدريبات بالذخيرة الحية كانت مفتوحة للجمهور سابقا واجتذبت أكثر من 20 ألف شخص سنويا، إلا أنه تم إلغاء العروض على مدار السنوات الثلاث الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقررت السلطات الإبقاء على التدريبات الحالية مغلقة رغم تخفيف القيود الوبائية، وذلك بسبب الخطورة المتزايدة للوضع الأمني والحاجة إلى التركيز.

ويقول المسؤولون إنه بحلول نهاية التدريبات مساء اليوم سيكونون قد استهلكوا 57 طنا من الذخيرة بقيمة 1.07 مليار ين (7.6 مليون دولار).

وكانت فرضية التدريبات عبارة عن غزو مفترض لجزيرة يابانية نائية، ونزل خلال التدريب أفراد الاستطلاع من مروحية واستخدموا طائرات بدون طيار لمراقبة المناطق المحيطة، كما تبعهم لواء انتشار سريع متخصص في عمليات الإنزال البرمائي وأطلق النار من المركبات القتالية ودرس التكتيكات لاستعادة الجزيرة.