بالفيديو.. مدير برنامج 2 كفاية: نفذنا حملات طرق أبواب لـ مليون و150 ألف سيدة مستفيدة

قال أحمد يونس، مدير برنامج 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم نفذوا نحو 9 مليون و300 ألف زيارة طرق أبواب للسيدات المستفيدات من البرنامج والبالغ عددهم مليون و150 ألف سيدة، والذين تدعمهن وزارة التضامن دعم نقدي مشروط أو مستفيدين من برنامج تكافل.

وأضاف "يونس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"اليوم السبت، إنه كان يتم تقديم خدمات توعية لهم وحملات طرق أبواب عن طريق المثقفات المجتمعات من نفس قريتهم بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في النجوع والعزب والمراكز كل قرية يتم استهدافها في المحافظات التي تم العمل عليها في المرحلة الأولى وعددهم 10 محافظات وهم الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الإنجاب.

وتابع، أن محافظات المرحلة الأولى كان منهم البحيرة في وجه بحري بجانب 9 محافظات بداية من الجيزة وحتى أسوان، موضحًا أنه تم عمل ندوات للتوعية، وقاموا بحملات طرق أبواب، وعروض مسرحية.

وأردف مدير برنامج 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنهم حرصوا على التواصل مع الشخص المؤثر داخل الأسرة لتوعيته بخطورة الزيادة السكانية، فضلا على أنهم يقدمون خدمات الرعاية الصحية خلال فترة الحمل، ويعملون على توعيتها خلال هذه الفترة بأهمية استخدام وسيلة منع حمل عقب الولادة لتجنب حدوث حمل بشكل خاطئ.