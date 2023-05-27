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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الكهرباء يتابع بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية بأبوسمبل

مولدات الكهرباء
مولدات الكهرباء
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يتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لمدينة أبوسمبل بعد وصولها تباعا من مدينة أسوان، وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربى عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة التى أدت إلى التواء أحد الأبراج لشبكة جهد ٦٦ كيلوفولت (برج رقم ٨٧ ).

وأوضح شاكر، لحين إصلاح البرج يستمر العمل حاليا بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية، وذلك لاستكمال التوصيل لباقى عدد ١٨ مولد طوارئ والتغذية الكهربية.

وزير الكهرباء الطوارئ للتغذية الكهربية الدكتور محمد شاكر