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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتلات من الشروط الأساسية لتسوية النزاع

ميخائيل جالوزين
ميخائيل جالوزين
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 أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين اليوم السبت أن حياد أوكرانيا وعدم انضمامها لأي تكتلات سواء حلف شمال الأطلسي ( الناتو) او الاتحاد الاوروبي من الشروط الاساسية لتسوية النزاع في هذا البلد. 
وقال جالوزين ـ في تصريح أوردته قناة ( روسيا اليوم) اليوم الاخبارية ـ إن التسوية بأوكرانيا غير ممكنة إلا بتوقف العمليات القتالية الأوكرانية وعدم توريد الاسلحة الغربية لكييف، مضيفا أن موقف بلاده من تسوية النزاع حول أوكرانيا لم يتغير.
وأكد على أهمية حماية سكان دونباس ونزع أسلحة أوكرانيا،فضلا عن القضاء على تهديدات الأمن الروسي من الاراضي الاوكرانية والاعتراف بالحقائق الجديدة على الأرض، مشددا أيضا على ضرورة حماية حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والحق في حرية الاديان.

الناتو الاتحاد الأوروبي روسيا