انطلاق مبادرة "ألف بنت ألف حلم" في مراكز شباب دمياط

تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ، تنفيذ فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار " الف بنت ..الف حلم " والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط مركز شباب مدينة الروضة .

و أعلنت وزارة الشباب والرياضة فى بيان لها ،أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى يساهم فى نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل.

كما يساهم المشروع فى اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواة للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، الراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" استطاع أن يقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة "علياء ثابت"، لاعبة مركز شباب والتى تم اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، وتلعب فى مركز حراسة المرمى كأول فتاة تشارك بالمنتخب من محافظة دمياط ،حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط افتتحت إفتتحت الملعب القانونى بمركز شباب مدينة ميت أبو غالب ، وذلك بحضور النائب حسن عبدالوهاب عضو مجلس النواب و الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

حيث اطلعت " المحافظ " على مخطط تنفيذ الملعب و خطة تشغيله ، وأيضًا جميع الأنشطة التى يقدمها المركز لأبناء المدينة.

وأوضحت " محافظ دمياط " أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها ، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم ، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.