انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في سوهاج

واصلت غرفة عمليات المديرية برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، متابعتها لسير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية التي انطلقت اليوم السبت والتي يؤدي فيها 46060 طالبًا وطالبة الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

وأكد الدكتور ياسر محمود أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية في يومها الأول اليوم السبت شهدت أجواءً ملائمة تمامًا لأداء الطلاب للامتحانات ولم تتلقى غرفة عمليات متابعة الامتحانات أي شكاوى بخصوص أي معوقات تعوق سير أعمال الامتحانات، وتم وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان في المواعيد المحددة، كما أن الغرفة تواجدت منذ الصباح الباكر بكامل أعضائها، مع تواجد ضابط الشرطة المكلف بتأمين اللجنة، وطبيب من مديرية الصحة بسوهاج.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد لجان التعليم الفنى بنوعياته المختلفة 126 لجنة من بينهم 71 لجنة بالتعليم التجاري بإجمالي 23 ألفا و721 طالبا، و48 لجنة بالتعليم الصناعي بإجمالي 19 ألفا 675 طالبا و7 لجان بالتعليم الزراعي تشمل 2664 طالبا، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 46 ألفا و60 طالبا وطالبة.