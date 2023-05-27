تشاهدون اليوم.. إشبيلية يستضيف ريال مدريد .. ستراسبورج يصطدم بـ "باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 ، على النحو التالي:
الدوري الإسباني
8:00 إشبيلية : ريال مدريد
الدوري الإيطالي
4:00 سبيزيا : تورينو
4:00 ساليرنيتانا : أودينيزي
7:00 فيورنتينا : روما
9:45 انتر ميلان : أتلانتا
الدوري الألماني
4:30 بوروسيا دورتموند : ماينز 05
4:30 لايبزيج : شالكه 04
4:30 يونيون برلين : فيردر بريمن
4:30 كولن : بايرن ميونيخ
4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : أوجسبورج
4:30 آينتراخت فرانكفورت : فرايبورج
4:30 فولفسبورج : هيرتا برلين
4:30 بوخوم : باير ليفركوزن
4:30 شتوتجارت : هوفنهايم
الدوري الفرنسي
10:00 أنجيه : تروا
10:00 كليرمون فوت 63 : لوريان
10:00 ليل : نانت
10:00 مونبلييه : نيس
10:00 ليون : ستاد ريمس
10:00 مارسيليا : ستاد بريست 29
10:00 لانس : اجاكسيو
10:00 ستراسبورج : باريس سان جيرمان
10:00 رين : موناكو
10:00 تولوز : أوكسير