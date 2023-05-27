تشاهدون اليوم.. إشبيلية يستضيف ريال مدريد .. ستراسبورج يصطدم بـ "باريس سان جيرمان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 ، على النحو التالي:

الدوري الإسباني

8:00 إشبيلية : ريال مدريد

الدوري الإيطالي

4:00 سبيزيا : تورينو

4:00 ساليرنيتانا : أودينيزي

7:00 فيورنتينا : روما

9:45 انتر ميلان : أتلانتا

الدوري الألماني

4:30 بوروسيا دورتموند : ماينز 05

4:30 لايبزيج : شالكه 04

4:30 يونيون برلين : فيردر بريمن

4:30 كولن : بايرن ميونيخ

4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ : أوجسبورج

4:30 آينتراخت فرانكفورت : فرايبورج

4:30 فولفسبورج : هيرتا برلين

4:30 بوخوم : باير ليفركوزن

4:30 شتوتجارت : هوفنهايم

الدوري الفرنسي

10:00 أنجيه : تروا

10:00 كليرمون فوت 63 : لوريان

10:00 ليل : نانت

10:00 مونبلييه : نيس

10:00 ليون : ستاد ريمس

10:00 مارسيليا : ستاد بريست 29

10:00 لانس : اجاكسيو

10:00 ستراسبورج : باريس سان جيرمان

10:00 رين : موناكو

10:00 تولوز : أوكسير