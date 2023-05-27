قتلى وجرحى في قصف روسي أصاب عيادة بدنيبرو الأوكرانية

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يكشف عن استهداف أوكرانيا مجددا بصواريخ روسية أصابت عيادة في دنيبرو ، حيث قتل شخصان على الأقل وهو ما ندد به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".

وقال حاكم دنيبرو سيرجي ليساك "هناك 30 جريحا بينهم طفلان، و ما زال ثلاثة أشخاص مفقودين وربما كانوا هناك"، مضيفًا أن رجلين قُتلا في القصف.

من جهته، نشر الرئيس الأوكراني صورا تظهر مباني مدمرة جزئيا تتصاعد منها أعمدة دخان أسود. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى عناصر إنقاذ يساعدون أشخاصا وجوههم ملطخة بالدماء على مغادرة العيادة عبر ممرات مليئة بالركام.