وصول فريق معهد القلب إلى مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام ، فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن الفريق يضم الدكتور محمد عبد المنعم استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي والدكتور محمد نوار أخصائي القلب والاوعية الدموية والدكتور فارس عبد العظيم أخصائي القلب والأوعية الدموية.

وأشارت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

وأوضحت ، أن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء اللازم لهم بوحدة قسطرة القلب بمستشفي العريش العام .