وكيل تعليم شمال سيناء يتابع غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية صناعي وتجاري وزراعي وفندقي الدور الأول ٢٠٢٣ كما تابع وصول الأسئلة من المراكز الفرعية بكل إدارة تعليمية إلى اللجان الامتحانية وذلك طبقاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقال وكيل التعليم إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هو ٣٨٧١ طالب وطالبة موزعين على ٢٣ لجنة امتحانية وسوف تبدء الامتحانات التحريرية بدءًا من اليوم السبت الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٣ وتستمر حتى الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء ، وأقسام الشرطة وذلك لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة ،وتأمين اللجان الامتحانية وأضاف سيادته بأنه تم تجهيز الإستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياة والبوتوجازات ، وجميع مستلزمات الإستراحات ، وتم تجهيزها بمياة الشرب.

كما أضاف المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ ٣٨٧١ طالب وطالبة منهم التعليم الصناعي ويبلغ عدد الطلاب ٢٢٧٦ طالب وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ١٣ لجنة والتعليم التجاري ويبلغ عدد الطلاب" ١٠٤٤ طالب وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ٦ لجان، والتعليم الزارعي ويبلغ عدد الطلاب ٤٦٨ طالب وطالبة وعدد اللجان الامتحانية ٣ لجان والتعليم الفندقي ويبلغ عدد الطلاب ٨٣ طالب وطالبة وعدد اللجان الامتحانية لجنة واحدة .