المركز الثقافي بطنطا يقدم العرض المسرحي "الذوق"

قدم المركز الثقافي بطنطا على مدار سبعة أيام متتالية العرض المسرحي "الذوق" ضمن المشاريع المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض خلال فترة الدولة المملوكية وتصور حياة العارف بالله حسن الذوق والمدفون في مقامه بجوار باب الفتوح بالقاهرة.

العرض بطولة فرقة المركز الثقافي بطنطا المسرحي كيروجراف إبراهيم كابو، إعداد موسيقى محمد خالد، مخرج منفذ أحمد العطار، مساعد مخرج مريم الشناوي، تصميم إضاءة عمر جودة، تصميم ديكور وأزياء د. أحمد بركات، تنفيذ ملابس إيمان محمد، تأليف د. طارق عمار، وإخراج محمد فتح الله. ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

شهد العرض أعضاء لجنة التحكيم المشكلة من المخرج المسرحى أحمد البنهاوي والناقدة الفنية داليا همام ومهندس الديكور أحمد نور وسمر الوزير.

جدير بالذكر أن مسرح المركز الثقافي بطنطا شهد إقبالا كبيرا من جمهور مدينة طنطا طوال أيام العرض، والذي يقدم ضمن عروض المسرح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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