صرخة داخل العقار.. عامل صيدلية يتحرش بطفلة أثناء توصيل طلب في العجوزة

أقدم عامل بإحدي الصيدليات الشهيرة بمنطقة العجوزة علي التحرش بطفلة خلال توصيله طلب داخل العقار محل سكن المجني عليها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "هنادي ع م إ" 48 سنة ربة منزل، تحمل جنسية احدى الدول وبرفقتها نجلتها "تيسير م ب س" 11 سنة طالبة بالصف الخامس الأبتدائي، تحمل نفس جنسية والدتها ومضافة علي بطاقة لجوء والدتها، مفاداه تضررها من "شحاتة ن ش ع" 16 سنة طالب بمدرسة ثانوي تجاري وعامل بأحد الصيدليات الشهيرة لقيامه بالتحرش بنجلتها سالفة الذكر.

وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة وتم اقتياده إلي ديوان القسم، وبمواجهته قرر المتهم بأن سبب دخوله إلي العقار توصيل طلب من الصيدلية عمله لأحد سكان العقار، وأعترف بإرتكاب الواقعة وتحرشه بالطفلة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.