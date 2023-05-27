أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 206 آلاف و200 جندي منذ بدء العملية العسكرية

السبت 27/مايو/2023 - 09:22 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 206 آلاف و200 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و799 دبابة و7 آلاف و442 من المركبات المدرعة و3 آلاف و406 من النظم المدفعية و572 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و329 من أنظمة الدفاع الجوي و310 طائرات مقاتلة و296 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و172 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 449 من المعدات الخاصة و2941 طائرة مسيرة وإسقاط 1025 صاروخا من طراز كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.