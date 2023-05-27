واشنطن وبروكسل تبحثان أولوياتهما المشتركة في الحرب العالمية ضد الإرهاب

السبت 27/مايو/2023 - 09:15 ص

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أولوياتهما المشتركة في الحرب العالمية ضد الإرهاب وتقييمهما لمشهد التهديد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت في بيان مشترك، حول الحوار المنتظم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في بروكسل.

وأعرب الجانبان عن مخاوفهما بشأن داعش في سوريا والعراق والتهديد من داعش في أفغانستان وخارجها والتحديات التي تشكلها حركة الشباب والجماعات الإرهابية الأخرى في شرق أفريقيا والتهديد المستمر والمتزايد للجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

وناقشت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا كيفية زيادة تحسين التعاون القوي لمكافحة الإرهاب عبر المحيط الأطلسي وكيفية تعزيز الجهود الدولية والمتعددة الأطراف للتصدي للإرهاب ومنع التطرف العنيف ومكافحته، بما في ذلك التطرف العنيف بدوافع عنصرية أو عرقية.

كما استعرضا تعاونهما داخل التحالف الدولي لهزيمة داعش والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يرأسه الاتحاد الأوروبي حاليًا، ومشاركتهما في مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدورة القادمة لحوار مكافحة الإرهاب عام 2024، في واشنطن العاصمة.

وترأس القائم بأعمال منسق وزارة الخارجية لشئون مكافحة الإرهاب كريستوفر لاندبرج الوفد الأمريكي، فيما مثل الاتحاد الأوروبي نائبة المدير العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي لسياسة الأمن والدفاع المشتركة جوانكي بالفورت، وانضمت إليها منسقة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي إيلكا سالمي وممثلون عن المفوضية الأوروبية.

