تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب بالمرج

قرر قاضي المعارضات اليوم السبت بتجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة منطقة المرج 15يوما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب قتل صديقه فى مشاجرة بينهم بمنطقة المرج.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب مقتول بطعنة بسلاح أبيض، وبعلم التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفى وصديقه، عاطل، بسبب خلافات شابقة بينهم أقدم على إثرها الأخير على طعن المجنى عليه، ولاذا بالفرار ونجحت أجهزة الأمن فى ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.