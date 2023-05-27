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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شاب شنق شقيق خطيبته أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة شمال القاهرة، اليوم السبت، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بشنق شقيق خطيبته بمنطقة روض الفرج. 
وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للواقعة واستدعاء أهل المجني عليه لسماع أقوالهم والتصريح بدفن المجني عليه بعد الانتهاء من الصفة التشريحية.
وشهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته آثار شنق.

 وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على اثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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