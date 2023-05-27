سلة الأهلي تصارع داون السنغالي على لقب بطولة أفريقيا Bal3

يلتقي فريق سلة الأهلي مع نظيره دوان السنغالي مساء اليوم السبت في نهائي بطولةأفريقيا لكرة السلة BAL بحثا عن اللقب الأفريقي الأول بالنظام الجديد الذي يقام تحت رعاية الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وتقام مباراة نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على الصالة الرئيسية في العاصمة الرواندية كيجالي.

وتأهل فريق سلة الأهلي للنهائي بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.

وعقد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، جلسة مع الطاقم المعاون له، للترتيب لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3».

وناقش أوجستي مع معاونيه البرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة النهائية، التي تقام مساء اليوم السبت، ووضع كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج البدني والخططي، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.