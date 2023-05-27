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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرار قاضي الجنايات اليوم السبت بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات في المطريه 45 على ذمة التحقيقات 

تم ضبط ( تشكيل عصابي مكون من 3اشخاص - لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام– مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (560,000 ألف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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