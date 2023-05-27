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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"عرب سات" تطلق أحدث أقمارها الصناعية "بدر ـ 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية

شركة عرب سات
شركة عرب سات
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 أعلنت شركة "عرب سات"، الرائدة عالميا في مجال الأقمار الصناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أنه تم إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة 4 أيام بسبب سوء الطقس في ولاية فلوريدا.
وأضافت أن القمر الجديد "بدر ـ 8" يعد أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط وسيقدم مجموعة واسعة من خدمات البث التليفزيوني والاتصالات، مشيرة إلى أنه يتضمن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.
 

شركة عرب سات الأقمار الصناعية فلوريدا