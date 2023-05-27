أعلنت شركة "عرب سات"، الرائدة عالميا في مجال الأقمار الصناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية.
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أنه تم إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة 4 أيام بسبب سوء الطقس في ولاية فلوريدا.
وأضافت أن القمر الجديد "بدر ـ 8" يعد أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط وسيقدم مجموعة واسعة من خدمات البث التليفزيوني والاتصالات، مشيرة إلى أنه يتضمن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.
البوابة لايت
"عرب سات" تطلق أحدث أقمارها الصناعية "بدر ـ 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية
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أعلنت شركة "عرب سات"، الرائدة عالميا في مجال الأقمار الصناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية.
أعلنت شركة "عرب سات"، الرائدة عالميا في مجال الأقمار الصناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية.