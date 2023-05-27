"عرب سات" تطلق أحدث أقمارها الصناعية "بدر ـ 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية

السبت 27/مايو/2023 - 08:43 ص

أعلنت شركة "عرب سات"، الرائدة عالميا في مجال الأقمار الصناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الصناعي "بدر- 8" من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت، أنه تم إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة 4 أيام بسبب سوء الطقس في ولاية فلوريدا.

وأضافت أن القمر الجديد "بدر ـ 8" يعد أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط وسيقدم مجموعة واسعة من خدمات البث التليفزيوني والاتصالات، مشيرة إلى أنه يتضمن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.

