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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الجوية الأوكرانية تشن 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 11 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان - "إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 7 طائرات استطلاع بدون طيار روسية؛ 5 طائرات من طراز أورلان-10 وطائرتين من طراز زالا".
وقالت الهيئة "إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مواقع قيادة روسية، و3 مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة ووحدتين من المدفعية ونظام دفاع جوي واحد".
وأشارت إلى أن الجيش الروسي نفذ 20 ضربة صاروخية، وأسقطت القوات الأوكرانية جميع الصواريخ الروسية، وأطلق أيضا 7 صواريخ إس-300 وإس 400 وصواريخ إسكندر. 
 

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