اليوم.. منتخب الكرة الطائرة يعسكر بالمركز الأوليمبي تحت قيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي

ينتظم، اليوم السبت، المنتخب الوطني الاول للكرة الطائرة في معسكر تدريبي بالمركز الأوليمبي بالمعادي تحت قيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي الذي تم التعاقد معه من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر .

ومن المقرر أن يشهد هذا التجمع حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد والاعلامي عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد وكابتن حسن عابد المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة من أجل الترحيب بالمدرب الجديد الذى سيبدأ مهمته الرسمية مع فراعنة الطائرة اعتبارا من انطلاق المعسكر التدريبي الأول تحت قيادة المدرب الجديد.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد كرة الطائرة ان التجمع القادم للمنتخب الوطني سيشهد جلسة ترحيب بالمدرب الجديد وكذلك الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من مشاركات قوية خلال الفترة الاخيرة مع أنديتهم.

وأضاف رئيس اتحاد الطائرة أن مجلس الإدارة فضل اختبار الإيطالي فلافيو جيونيلى نظرًا للسيرة الطيبة التى يتمتع بها وخبراته العالية وقدرته على تنفيذ سياسة المجلس الذى يسعى بقوة للعودة بكرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية.

على الجانب الآخر كشف الإعلامي عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماع هام منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الأمور الهامة أبرزها كيفية تطوير المسابقات المحلية ومناقشة التقرير الفنية لكافة رؤساء اللجان ومناقشة إيجابيات وسلبيات الموسم المنتهي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في انهاء التفاوض مع المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي في سرية تامة وتم الإعلان عن كافة المفاوضات عقب وصول الايطالي للقاهرة والاتفاق على كافة بنود التعاقد.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى يستعد لدورة الالعاب العربية بالجزائر في شهر يوليو المقبل والبطولة الافريقية التى ستقام بالقاهرة في شهر أغسطس المقبل.