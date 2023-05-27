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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات
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تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول للدبلومات الفنية بكل نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية الي اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية البالغ عددها ٢٦ لجنة.

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وأشاد وكيل الوزارة بمجهودات رجال الحملة الميكانيكية وتحليهم بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية.

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