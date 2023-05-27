حقيقة إيقاف محمد مجدي أفشة بسبب "التحية النازية"

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة الاحتفال المثير للاعب الفريق محمد مجدي أفشة، عقب تسجيله هدف الاهلي الأول في مرمى طلائع الجيش باللقاء الذي أقيم أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية في الدوري الممتاز.

وعقب تسجيل أفشة هدف الأهلي، احتفل اللاعب بطريقة غريبة تشبه "التحية النازية" للزعيم الألماني أدولف هتلر وفقًا لتفسيرات بعض الجماهير الأمر الذي آثار جدلا كبيرا وسط تكهنات باحتمال تعرض أفشة للايقاف.

وربط بعض احتفال محمد مجدي أفشة بواقعة سابقة للاعب اليوناني جيورجوس كاتيديس لاعب فريق آيك أثينا اليوناني، والذي احتفل بالتحية النازية بالدوري اليوناني، وتسببت في إيقافه مدي الحياة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال مصدر لـ"البوابة نيوز" أن أفشة لم يقصد باحتفاله التحية النازية، ولكنه كان يوجه التحية لوالده الذي كان يجلس في المدرجات لدعمه ومساندته في هذه المباراة.

وأضاف المصدر أن محمد مجدي أفشة لاعب ملتزم وبعيد جدا عن هذا التصرف، ولا يعرف أي شيء عن التحية النازية، وأن مرددي هذه الشائعات هدفهم التاثير على حالة اللاعب.

وتابع المصدر أنه يستبعد تماما أن يتعرض أفشة للإيقاف لأن اللاعب لا يقصد أي شيء بهذا الاحتفال.

وحقق الأهلي، الفوز بهدفين دون رد على طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري الممتاز.