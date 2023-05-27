رئيس البارالمبية يشيد بالخماسي ويجتمع بمنتخب رفع الأثقال

عقد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية اجتماعا مع منتخب رفع الأثقال الذى يستعد لبطولة العالم التى ستقام فى القاهره خلال الفترة القادمة بمركز المنتخبات القومية بالمعادى وذلك بحضور كلا من:

جورج مورينو رئيس لجنة رفع الأثقال وساندرا عضو اللجنه باللجنة البارالمبية الدولية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنه البارالمبية ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، وسعيد حسب الله مدير عام الطب النفسى. د. أحمد الشافعى بالوزارة والدكتوره هويدا مندى المدير التنفيذى للجنة.

وتحدث عن أهمية بطولة العالم التى ستقام فى مصر وضرورة بذل الجهد لتحقيق نتائج وأرقام تسعد الشعب المصرى واستمع إلى جميع اللاعبين والجهاز الفنى لإزالة أى صعوبات تواجههم قبل انطلاق الحدث العالمى.

فيما أثنى جورج مورينيو رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية بمستوى اللاعبين المصريين وتمنى لهم المزيد من تحقيق الإنجازات وكسر الأرقام تمهيدا لتحقيق. الإنجازات الأكبر فى الدورة البارالمبية التى ستقام فى باريس 2024.

واستمرارا للجولات الموسعة التى يقوم بها رئيس اللجنة البارالمبية للفرق والمنتخبات التى تستعد للمشاركه فى البطولات الدولية والعالمية القادمة.

تفقد رئيس البارالمبية صباح اليوم تدريب منتخب مصر للخماسي الحديث باستاد القاهرة الدولى وذلك بحضور ممدوح ولسن المدير الفني ومحمود حوكه مدرب الجري وأحمد خالد يحيى مدرب سلاح الشيش وإداري المنتخب أحمد محمدين أبو النصر وقد أشاد بالروح المعنوية للفريق وحثهم على الفوز في بطولة العالم القادمه في أغسطس ٢٠٢٣، والمقامة في إنجلترا ورفع علم مصر أمام العالم.



وشاهد تدريبات سلاح الشيش والمبارزه بين اللاعبين وايضا تدريب الليزر -رن وهو عباره عن جري مسافة ٣٠٠متر مع توجيه خمس ضربات بالطبنجه الليزر في اقل فتره زمنيه وتوجه بالشكر لكل الجهاز الفني والاداري علي هذا المجهود وتمنى مزيد من النجاحات المحليه والدوليه





كما أشاد بمجهود اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء المجلس لما قدموه من دعم كامل لذوي الاعاقة ووصولهم للمستوي العالمي

كما اكد على الدعم الكامل لنشر اللعبه والعمل على توسيع قاعدة اللاعبين.