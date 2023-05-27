اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته للقاء طلائع الجيش في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، اليوم السبت تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين.

ومنح الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم،حيث لم يتوج الفريق باى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.

ورفضت لجنة الكرة بالزمالك الحكم على المدرب أوسوريو مع الزمالك مبكرا، حيث سيتم منحه الفرصة حتى نهاية الموسم ثم يتم الحكم عليه واستمراره أو رحيله.