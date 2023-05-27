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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان واستراحات امتحانات الدبلومات الفنية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها (تجارى - صناعى - فندقى - زراعى) 
حيث تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجان واستراحات الدبلومات الفنية بإدارة الهرم التعليمية للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال أبنائنا طلبة وطالبات الدبلومات الفنية وكذلك رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين وتوفير كافة مستلزمات المعيشة لهم كما وجه سيادته بتوفير كل سبل الراحة للسادة الضيوف وتقابل معهم ورحب بهم في المحافظة واستمع إلي جميع طلباتهم وأكد على روح التعاون بين الإدارة التعليمية والسادة رؤساء اللجان حتى تنتهي الامتحانات بهدوء ويسر ووجه بتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب.

وكان فى استقباله  خالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم التعليمية.

وفى ضوء المتابعة أثنى على حسن التنظيم والجهد المبذول لتظهر الجيزة بالشكل اللائق الذي يليق بمكانة الجيزة وعراقتها. 

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