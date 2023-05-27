بالصور.. فاروق جويدة يوقع ديوان «لو أننا لم نفترق» بين محبيه بالسعودية

اختتم، منذ قليل، الشاعر الكبير فاروق جويدة، أمسيته الشعرية المقامة ضمن فعاليات حفل افتتاح مسابقة "اقرأ"، والتي أثرى فيها مُحبيه وجمهوره الذي تهافت لحضور أمسيته، بمجموعة من أبرز قصائده الشعرية الشهيرة.

ثم قام بتوقيع الطبعة الخامسة من ديوانه "لو أننا لم نفترق"، حيث أقبل عليه حشد كبير من الحضور للحصول على نسختهم من الديوان، والتقاط صورًا تذكارية مع جويدة، ومنهم من أعرب عن عشقه الكبير لكتاباته وله.

ومن المقرر أن يشهد الحفل الختامي مشاركة للشاعر أدونيس كضیف شرف الحفل لهذا العام، ومشاركة واسعة من القراء والكتّاب والأدباء في العالم العربي ضمن برنامج ثقافي مصاحب يتضمن جلسات نقاشية ومنصات توقیع كتب بالإضافة لمعرض الكتبية لمقايضة الكتب، كما يشهد الحفل الختامي الإعلان عن الفائزين في مسار سفراء القراءة الذي خُصص للمعلمين والمعلمات، وإعلان المدرسة القارئة بهدف تعزيز وإبراز دور تلك المدارس ودور هیئة التدریس في نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات. وتخلل برنامج الحفل الختامي حوار مع الشاعر والمفكر أدونیس حول قضايا الشعر العربي، وجلسة نقاشیة تتناول حالة القراءة في العالم العربي یشارك فیها كل من الدكتورة إنعام كجه جي، والدكتور واسیني الأعرج، كما شهد الحفل لأول مرة إقامة مناظرة «أقرأ» والتي شارك فیها عدد من المتسابقين الذين تأهلوا للملتقى الإثرائي.

وتمثّل مسابقة «أقرأ» التي تختتم نسختها الثامنة، أحد أهم مبادرات إثراء الثقافیة التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، اذ سجّل في المسابقة لهذا العام أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة في مختلف المسارات، تأهل منهم عشرة مشاركين للمرحلة النهائية، وقُدمت أكثر من 5000 ساعة تعلیمیة، واستضافت المسابقة أكثر من 46 كاتباً ومثقفاً من مختلف دول العالم.

ويهدف برنامج إثراء القراءة «أقرأ» إلى تحفيز القرّاء، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة بین أوساط المجتمع، وذلك من خلال تقدیم برامج ثقافية نوعية تسهم في زیادة الوعي، وغرس مفاهیم الاطلاع والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربیة، وشهد البرنامج على مدار عشر دورات إقبالاً كبیراً من قبل الشباب والفتیات بأكثر من 125 ألف مشارك ومشاركة.

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