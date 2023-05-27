تفاصيل ضبط المتهمين بترويج المواد المخدرة عبر «السوشيال الميديا» في القاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام -نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم بالترويج لبعض المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مستخدمي الحساب المشار إليه وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الخانكة. وكان بحوزتهما (كمية من مخدر الأيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها لا سيما الترويج للمواد المخدرة على مواقع التواصل الاجتماعي.