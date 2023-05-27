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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مكافحة المخدرات بشمال سيناء تحبط ترويج 500 طربة حشيش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرتى أمن ( شمال سيناء –  الإسكندرية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة  ( رابع العريش – محرم بك).

 

مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى 


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-  

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رابع العريش .

وبحوزتهما ( 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) .

في سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,360,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

200 طربة لمخدر الحشيش الإسكندرية مكافحة المخدرات