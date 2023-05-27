مكافحة المخدرات بشمال سيناء تحبط ترويج 500 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرتى أمن ( شمال سيناء – الإسكندرية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة ( رابع العريش – محرم بك).

مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رابع العريش .

وبحوزتهما ( 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام "مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) .

في سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( 3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير ) حال إستقلالهم سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,360,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.