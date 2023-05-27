الخارجية الفلسطينية تدينُ جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام مستوطنين على جريمة قتل شاب فلسطيني يوم الجمعة، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن إقدام مستوطنين بحماية من قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، شرق رام الله؛مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وإحراق 5 مركبات فلسطينية ومحاصيل زراعية، يأتي في سياق الجرائم المستمرة التي ينفذها هؤلاء بحماية من قوات الاحتلال،التي تواصل حصارها لقرية المغير شرق رام الله، للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.