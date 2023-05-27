بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 1.21 %، عند 10.943،66 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.56 % ليستقر عند 885،26 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.15 % بمجموع 815،75 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 1.32 % بمجموع 10.014،49 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 165 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 566 مليار درهم مغربي.