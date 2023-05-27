«انهارت عليهم الحفرة».. مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار بأبو النمرس

"كانا يحلمان أن يصبحا أغنياء، وربما داعبت أحلام الثراء رأسيهما، في كل طرقة معول وهما يعمّقان الحفرة، ظنًا منهما أنهما يقتربان من الذهب، لتتحول فجأة الحفرة بعدما هيأت للهدم، قبرًا لهما" كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في مصرع اثنين من العمال بسبب التنقيب عن الآثار بمنزل بأبو النمرس.

كما أمرت بفحص جثة العاملين للوقوف، عقب انتشالهما على أسباب الوفاة، وسؤال شهود العيان الذين كانوا في محل الواقعة لمعرفة سبب حدوثها.

لقي شخصان مصرعهما داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة النجدة بانهيار حفرة ومصرع شخصين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع عاملين انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار محاولة انتشال الجثتين.