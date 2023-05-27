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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا ستسحب أنظمة «باتريوت» من سلوفاكيا من أجل حماية قمة الناتو في ليتوانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستسحب بطاريتين من أنظمة "باتريوت" الصاروخية المضادة للطيران من سلوفاكيا إلى ليتوانيا لحماية قمة الناتو هناك في 11 و12 يوليو المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة إنه "بناء على طلب الحلف، ستساهم ألمانيا في حماية قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو عام 2023".

وأوضحت أنه "ستساعد في ذلك قوات البعثة في سلوفاكيا. وسيتم حل فريق العمل المتعدد القوميات للدفاع الجوي والصاروخي".

وأضافت الوزارة أنها ستنقل إلى ليتوانيا أيضا القوات من بولندا، التي كانت تضمن عمل أنظمة الدفاع الجوي في سلوفاكيا المجاورة.

يذكر أن ألمانيا نشرت بطاريتين من أنظمة "باتريوت" في سلوفاكيا عام 2022.

ألمانيا أنظمة باتريوت سلوفاكيا قمة الناتو ليتوانيا