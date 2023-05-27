مؤسس«فاجنر»: الجيش الروسي بدأ باستلام مواقعه في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

أكد مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، أن الجيش الروسي بدأ باستلام مواقعه في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تنفذ الاتفاقات بالكامل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وردا على سؤال من صحيفة "بلاكنوت"، حول سير الأمور الآن في مدينة أرتيوموفسك المحررة، قال بريجوجين، إن الجيش الروسي يعمل بنشاط في استلام مواقعه داخل المدينة، بدلا من قوات "فاجنر".

وأضاف: "واليوم وزارة الدفاع تنفذ الاتفاقات بشكل كامل. لذلك، اعتبارا من 1 يونيو، سيخضع باخموت بالكامل لسلطة وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن جنود "فاجنر" يغادرون بشكل مخطط ومنظم، ومن المفترض أنه بعد الانتهاء من العملية، سيتوجهون إلى المعسكرات الميدانية لإعادة تشكيلهم، وإعادة التوظيف والتدريب الإضافي.