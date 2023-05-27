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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصربي يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن اليوم السبت لبحث تطورات إقليم كوسوفو

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي سيعقد فجر اليوم  السبت على خلفية تطورات الأوضاع في إقليم كوسوفو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال فوتشيتش أمام تجمع لمؤيديه في بلجراد، يوم الجمعة: "لم تكن لدينا أزمة أصعب من هذه. وبعد اختتام هذا التجمع سيكون لدينا اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأخشى أنه ستكون هناك أمور سيئة كثيرة".

وكان الرئيس الصربي قد وضع الجيش في حالة التأهب، وطالب حلف الناتو "بوقف العنف ضد الصرب" في شمال إقليم كوسوفو.

ويأتي ذلك على خلفية الاشتباكات بين شرطة إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جاب واحد، وبين السكان الصرب في شمال الإقليم، والتي أسفرت عن سقوط مصابين من الطرفين.

الرئيس الصربي مجلس الأمن القومي تطورات الأوضاع في إقليم كوسوفو