الدكتور طارق توفيق لـ«صالون التنسيقية»: للإعلام دور هام في التوعية بالقضية السكانية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الأزمة السكانية تؤثر بشكل كبير على الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتؤدي للكثير من المشكلات منها ارتفاع نسبة الأمية وعدم جودة التعليم، مضيفًا أنه يجب أن يكون معدل المواليد منضبط ليتناسب مع موارد الدولة والدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).

وأضاف توفيق، أنه يجب أن يتم وضع خطط تعمل بشكل سريع ومتفاعل بشكل كبير ومستمر مع تحديث الأرقام لكي يكون هناك تعديل للمسار وسرعة العمل على تنفيذ الخطط ، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام فى التوعية بالقضية السكانية.

أدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، د. أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، د. طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.