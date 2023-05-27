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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب طارق الطويل لـ«صالون التنسيقية»: التعليم الفني قادر على تطوير المجال الزراعي والصناعي

النائب طارق الطويل
النائب طارق الطويل
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قال النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه لابد من النظرة الجيدة لخريجي التعليم الفني لأنهم قادرون على تطوير المجال الزراعي والصناعي، ويوجد حالياً بعض المدارس الفنية التنسيق الخاص بها أكبر من الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع)،.

وتساءل الطويل: أين المُعلم من المنظومة؟، وأين هيبة المُعلم؟، فلابد من دخل ليعينه على المعيشة، فهو اليوم يعمل في أكثر من مكان حتى يكون قادرا على تغطية مصروفات بيته، والمُعلم المصري يتعامل على أساس مرتب 2014.

وأضاف أنه يوجد لدينا مايسمى ب"عقدة الخواجة"، متسائلاً: المناهج التي تأتي من الخارج هل تؤتي ثمارها في هذه البيئة؟!، فالتعليم ليس حشو ولكنه نتائج، فالطفل المصري كل هدفه أن يحفظ ليحصل على درجات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أبرز التحديات هى وضع المُعلم الحالي، وتطوير المناهج بأيدي مصرية.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون، النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، د. أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، د. طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .

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