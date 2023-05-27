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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اخماد حريق بمزرعة نخيل خلف مسجد بالوادي الجديد

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، الجمعة، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل شرق المدينة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة نخيل خلف مسجد عبد الله آدم شرق مدينة الخارجة. 

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة مسجد عبد الله آدم شرق مدينة الخارجة وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من إخماد الحريق الذي تسبب في تفحم واحتراق عدد من أشجار النخيل جار حصره بمعرفة الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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