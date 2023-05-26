ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سقوط صواريخ أوكرانية على مدينة ماريوبول

ماريوبول
ماريوبول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت القوات الأوكرانية صاروخين بعيدي المدى تجاه مدينة ماريوبول، حسبما أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا.

وقال الممثلية حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم: "حوالي الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الأوكرانية، صاروخين بعيدي المدى نحو شمالي غرب مدينة ماريوبول". ووفقا لمصادر محلية في المدينة، سمعت انفجارات في محيط مصنع آزوفستال.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح قوات الدفاع الجوي باعتراض صاروخين مجنحين من طراز "ستورم شادو" التي سلمتها بريطانيا، للقوات الأوكرانية، خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة في بيان: "اعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية، صاروخين مجنحين من طراز ستورم شادو، وقذيفة تكتيكية من طراز غروم".

أوكرانيا الحرب ماريوبول القوات الأوكرانية روسيا