ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النواب الأمريكي: هناك تقدم في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي

النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إنه جرى إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين الحكومي الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبحسب قناة (الحرة) الأمريكية يواصل البيت الأبيض والمفاوضون الجمهوريون، الجمعة، مساعي التوصل إلى اتفاق يتيح تجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والذي قد تنطوي عليه تداعيات سياسية واقتصادية كبرى، وسط ظهور بوادر مشجعة في اتجاه حل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد الخميس، أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، لكن الوقت بدأ ينفد للتوصل لاتفاق بشأن رفع سقف الدين العام.

ومن جهته حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من تأخر أمريكا في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع أو تعليق سقف الدين، وحثت الولايات المتحدة على الاتفاق على هذا الأمر فورا.

النواب الأمريكي المفاوضات البيت الأبيض الولايات المتحدة رفع سقف الدين الحكومي