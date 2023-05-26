انطلاق دورة رخصة تدريب كرة القدم "D3 وD4" بالأقصر

انطلقت اليوم فعاليات دورة الحصول على الرخصة التدريبية " D3 وD4" بالأقصر ، بحضور الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عادل فخري المدير التنفيذي لمنطقة الأقصر لكرة القدم، أسامة عبد الراضي المدير التنفيذي لقطاع جنوب الصعيد، الدكتور عماد سمير المحاضر الرئيسي بالدورة، وإنسان عاشور مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد.

تستمر الدورة لمدة ثمانية أيام بمقر نادي المدينة المنورة، وتأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على تطوير إمكانيات المدربين، من أجل الارتقاء بكرة القدم المصرية.

وسبق وأقيمت فعاليات الرخصة D1 وD2 بالإسكندرية في الفترة من 14 حتى 21 مايو الجارى، بمشاركة 60 مدربا.