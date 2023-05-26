السكة يفقد نقطتين بتعادله سلبياً أمام القناة.. وزد في الصدارة بالفوز على الاتصالات

فقد فريق السكة الحديد نقطتين في غاية الأهمية بتعادله سلبياً أمام القناة .

بهذه النتيجة رفع فريق السكة الحديد رصيده إلى 51 نقطة ووصل فريق القناة إلى 47 نقطة .

حقق فريق إف سي زد الفوز على الاتصالات 4-1 ليرتفع رصيده إلى 56 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 42 نقطة.

بينما تعادل فريق وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي بدون أهداف ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 51 نقطة ويتوقف رصيد الإنتاج الحربي إلى 29 .

وفاز فريق بتروجت على الإعلاميين بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 10 نقاط .

وتعادل بورتو السويس مع منتخب السويس بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 40 نقطة ورصيد بورتو إلى 37 نقطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم بورتو السويس 2-1 .

وفاز العبور على إيسترن كومباني 2-1 ليرتفع رصيد العبور إلى 42 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 27 نقطة.

وفاز مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية 2-1 ليرتفع رصيد مستقبل وطن إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد الكهرباء عند 26 نقطة .

وتعادل ديروط مع تليفونات بني سويف بهدفين لكل منهما.