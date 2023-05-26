مُستوطنون إسرائيليون يستهدفون سيارات فلسطينية بالرصاص الحى فى "نابلس"

استهدف مُستوطنون إسرائيليون، سيارات فلسطينية، بالرصاص الحي، قرب بلدة "قصرة" جنوب مُحافظة "نابلس"، شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اعتدوا على مواطن فلسطيني قرب البلدة المذكورة، وأوسعوه ضربًا، وقاموا بعد ذلك بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على السيارات الفلسطينية.

يُشار إلى أن مُحافظة "نابلس" مُحاطة بحزام من المستوطنات، وتكثر الاشتباكات بين المُستوطنين والفلسطينيين في نقاط التماس، وخاصة في بلدة "حوارة" الجنوبية، وشهدت البلدة هذا العام العديد من الاعتداءات من قبل المستوطنين الذين أحرقوا، في شهر فبراير الماضي، عشرات المنازل والمتاجر المملوكة لفلسطينيين.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المُتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، قد دعا، في وقت سابق هذا العام، إلى حرق بلدة "حوارة"، قبل أن يتراجع عن تصريحاته وقوله إنها كانت "زلة لسان"، وذلك بعد أن تعرض هو والحكومة المتطرفة التي يرأسها بنيامين نتنياهو إلى انتقادات وإدانات دولية عارمة.