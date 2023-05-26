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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية ختام فعاليات حملة طرق الأبواب

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، مساء اليوم الجمعة، فعاليات إحتفالية المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء ، والتى أقيمت بمناسبة ختام فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة" ، حضر فعاليات الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  ، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة  ، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة  ، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء  ، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ، دكتورة نهى الحسينى مقررة المجلس القومى للمرأة ، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء  ، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية والإعلامية ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بمدينة طور سيناء  .
بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب محمد عبد الجليل  ، تلاها بدء فعاليات الحفل الفنى بعرض موسيقى لفرقة جنوب سيناء للموسيقى العربية بقيادة الفنان حمدى التونسي  ، تلاها عرض فنى مبهر لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد ، وتقديم باقة من الأغانى التراثية المستوحاة من التراث السيناوى منها " يا ليلة " .
جاءت المشاركة الفنية فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، لتحقيق التعاون البناء مع كافة الوزارات والهيئات فى جميع المناسبات ، ووفقا لتوجيهات الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى  ، بهدف تحقيق العدالة الثقافية لأهالينا بجنوب سيناء  .

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المجلس القومي للمرأة - حملة طرق الأبواب - جنوب سيناء مقصد العائلة بطور سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء