محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية ختام فعاليات حملة طرق الأبواب

شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، مساء اليوم الجمعة، فعاليات إحتفالية المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء ، والتى أقيمت بمناسبة ختام فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة" ، حضر فعاليات الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة ، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء ، مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ، دكتورة نهى الحسينى مقررة المجلس القومى للمرأة ، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية والإعلامية ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بمدينة طور سيناء .

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى ، أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للطالب محمد عبد الجليل ، تلاها بدء فعاليات الحفل الفنى بعرض موسيقى لفرقة جنوب سيناء للموسيقى العربية بقيادة الفنان حمدى التونسي ، تلاها عرض فنى مبهر لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد ، وتقديم باقة من الأغانى التراثية المستوحاة من التراث السيناوى منها " يا ليلة " .

جاءت المشاركة الفنية فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، لتحقيق التعاون البناء مع كافة الوزارات والهيئات فى جميع المناسبات ، ووفقا لتوجيهات الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى ، بهدف تحقيق العدالة الثقافية لأهالينا بجنوب سيناء .

inbound733063202739202950

inbound1589311389826637408