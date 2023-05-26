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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

يوزعون شربات.. أهالي الإسكندرية يحتفلون بالصلاة على النبي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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وسط فرحة عارمة اليوم باحتفال المصلين بمساجد مصر بالصلاة على النبي، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورًا لرجل محب للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وهو يوزع الشربات على رواد المسجد.


وفي سابقة فريدة من نوعها، شهدت جموع المصلين بمساجد مصر ، بعد صلاة الجمعة، هتافات بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية .

وفي إطار دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، وفي ضوء اهتمام الأوقاف بعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم خطبة الجمعة، بمسجد "الإمام الحسين" (رضي الله عنه) بالقاهرة بعنوان: "فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

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الإسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة صلاة الجمعة يوزعون شربات الصلاة علي النبي