كلب مسعور يعقر 3 أشخاص بينهم طفل بكفرالشيخ

تسبب، كلب مسعور بمنشية فؤاد ومنطقة جسر السكة الحديد، بمدينة كفر الشيخ، في إصابة 3 أشخاص بينهم طفل، نتيجة العقر، مساء اليوم الجمعة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول 3 مصابين بعقر كلب ضال مسعور، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، بالفحص تبين إصابة، "رمضان. ف .ش"، 30 سنة، "بجروح متفرقة"، و"رضا.خ.ع"، 30 سنة، "بجروح متفرقة".

فيما أصيب الطفل، "مالك.ر.ص"، 4 سنوات، "بجروح شديدة ومتفرقة، وتم إعطاء المصابين مصل الكلب، ومتابعة حالتهم بالمستشفى.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.